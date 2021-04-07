Имущество чернушинского совхоза на 280 млн рублей продадут в счет погашения кредита

В отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании солидарно с чернушинского ООО «Совхоз Дружный» и его учредителя ЗАО «Дружное» задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на залоговое имущество общей стоимостью более 280 млн руб.

В пресс-службе управления ФССП пояснили, что производство возбуждено на основании решения краевого арбитражного суда. Во исполнение его решения судебными приставами составлен акт описи и ареста 170 наименований залогового имущества, в том числе более 2 тыс. тонн зерна и 1100 голов крупного рогатого скота стоимостью около 50 млн руб. В настоящее время осуществляется сбор документов для передачи арестованного имущества на торги.

Как следует из материалов дела, речь идет о судебном решении о принудительном исполнении мирового соглашения. В 2016 году АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) обратилось в арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к ООО «Совхоз Дружный» и ЗАО «Дружное» о взыскании задолженности по двум кредитным договорам, заключенным между банком и совхозом в 2008 году. Вскоре производство по делу прекращено в связи с утверждением судом мирового соглашения между сторонами. Однако должник не исполнил условия мировой, и в 2019 году банк направил в суд ходатайство о выдаче исполнительного листа на ее принудительное исполнение. На конец октября 2019-го совокупная задолженность совхоза по обоим кредитным договорам составляет 307,3 млн руб.