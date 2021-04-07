Семья врача из Уфы, скончавшейся от коронавируса, получит 3,7 млн страховых выплат

Семья врача выездной бригады скорой помощи в Уфе Елены Гайнулловой, скончавшейся в январе от коронавируса, получит 3,7 млн страховых выплат. Об этом сегодня сообщил профсоюз медработников «Действие», добивавшийся выплат.

Изначально родственникам врача отказали в страховых выплатах на основании результатов расследования регионального управления Роспотребнадзора, не установившего связь между заражением COVID-19 и профессиональной деятельностью врача. Как сообщил господин Орлов, после обращения профсоюза в региональную прокуратуру и проверки надзорного ведомства, Роспотребнадзор провел повторное расследование и установил, что врач заразилась от пациентов. По его словам, деньги должны быть выплачены завтра Фондом социального страхования. Средства поступят родителям врача и ее несовершеннолетнему сыну.

Выплаты семьям медиков, скончавшихся от коронавируса, установил в прошлом году президент России Владимир Путин. Деньги выплачиваются из федерального бюджета.

Дарья Кучеренко