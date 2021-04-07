Челябинское УФСБ провело проверку в администрации Златоуста

В управлении ЖХХ администрации Златоуста была произведена выемка документов в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

«С 10 часов утра и до обеда сотрудники УФСБ проводили в администрации оперативные мероприятия. Им оказали помощь, предоставили необходимые документы. Мы настроены на сотрудничество с правоохранительными органами по искоренению коррупции и пресечению возможных криминальных схем», – сообщил советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

Причины визита силовиков в администрацию Златоуста не уточняются.