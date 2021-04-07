Начальника отдела таможенной поликлиники №2 задержали в Нижнем Новгороде

Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения поликлиники №2 Федеральной таможенной службы в Нижнем Новгороде Андрея Ясенева. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

По версии следствия, в 2018-2019 годах он получил от предпринимателей несколько взяток на сумму 2 млн руб. за организацию заключения контрактов на поставку медицинского оборудования для поликлиники и оказания услуг. Подозреваемый устанавливал завышенную начальную (максимальную) стоимость закупки и ставил условия, которые обеспечивали победу подконтрольных ему компаний, считает следствие.

Уголовное дело расследуют по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В ближайшее время подозреваемому определят меру пресечения.

Анастасия Еремина