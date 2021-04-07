Saudi Aramco ведет переговоры о продаже доли в нефтепроводном бизнесе

Группа инвесторов во главе с Apollo Global Management ведет переговоры о покупке доли в нефтепроводном бизнесе Saudi Aramco. В рамках сделки обсуждается продажа 49% бизнеса за $10–15 млрд. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, официально о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

По данным источников, в группу инвесторов наряду с Apollo Global Management входят американская EIG Global Energy Partners и китайские Silk Road Fund, China Reform Fund Management, а также несколько саудовских пенсионных фондов. Оставляя себе мажоритарную долю в нефтепроводном бизнесе, Saudi Aramco сохраняет контроль над этими активами. По итогам сделки, если она состоится, будет сформировано СП, сообщают источники WSJ. СП будет получать средства от Aramco за транспортировку нефти по трубопроводам. Вырученные от продажи доли средства будут частично вложены в развитие технологий, туризма и других отраслей Саудовской Аравии.

Алена Миклашевская