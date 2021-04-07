В Суровикино Волгоградской области в 2021 году обновят систему водоснабжения

В Суровикино Волгоградской области запланирована реконструкция станции первого подъема водозабора в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

Как сообщили в областной администрации, в Суровикино продолжается масштабное обновление системы водоснабжения. На выполнение работ направили 48,2 млн руб. Сдача объекта намечена на ноябрь 2021 года. В 2019-2020 годах в городе уже построили станцию водоподготовки производительностью 2 тыс. куб. м в сутки. С завершением работ Суровикино получит полностью обновленную систему водоснабжения.

Мария Шахрай