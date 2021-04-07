Погрузка железнодорожных грузов в Прикамье выросла на 17% по сравнению с прошлым годом

За три месяца 2021 года погрузка на сети АО «РЖД» в Пермском крае составила 12,1 млн тонн различных грузов, что на 17,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В частности, в Пермском крае в январе — марте 2021 года на 14% увеличился объем погрузки лома черных металлов, в 2,3 раза выросла погрузка цемента, в 1,6 раза — промышленного сырья и формовочных материалов, в 1,2 раза — химических и минеральных удобрений. При этом на 9% упали объемы погрузки нефти, на 7,8% — строительных грузов.

В целом на Свердловской железной дороге в январе — марте 2021 года погружено 35,8 млн тонн (+4,6% к уровню аналогичного периода 2020 года).