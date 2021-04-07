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ФСБ задержала организаторов незаконной легализации мигрантов в Красноярском крае

Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали двух жителей Красноярска, занимавшихся незаконной легализацией выходцев из государств Центральной Азии, сообщили в ведомстве.

Для иностранцев, не имеющих законного основания быть в России, преступная группа создавала условия для проживания и работы. Всего было легализовано более 50 человек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности участников группировки.

Анастасия Вещикова, Красноярск


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