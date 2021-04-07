Сумма безналичных платежей в Нижегородской области выросла до 451 млрд рублей

Около 702 млн безналичных операций было совершено в Нижегородской области в 2020 году, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского управления Банка России (ВВГУ ЦБ РФ). Это на 39% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. Общая сумма безналичных платежей составила 451,8 млрд руб. (+27% к уровню 2019 года).

В общем объеме операций по банковским картам доля безналичных платежей составила 93% в количественном выражении, увеличившись на 4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом. Доля таких платежей по сумме составила 46% (+6 п. п.).

Нижегородцы в 2020 году совершили в 14 раз больше операций по оплате картами товаров и услуг, чем по снятию наличных денег в банкомате. Средняя сумма безналичного платежа составила 644 руб., операции по снятию наличных – 10,6 тыс. руб.

«Росту количества и объема безналичных платежей способствовали развитие сервисов онлайн-оплаты, растущая популярность бесконтактных платежей и расширение платежной инфраструктуры. На 1 января 2021 года в организациях торговли и услуг Нижегородской области установлено 89 тыс. электронных терминалов, что на 33% больше, чем на начало прошлого года»,— сообщили в ВВГУ ЦБ РФ.

Анастасия Еремина