В Прикамье стартовал конкурс на лучшие журналистские материалы о нефтегазовой отрасли В год 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ» изменены условия проведения конкурса для журналистов «Черное золото Прикамья – 2021»

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» начинает прием заявок от редакций, журналистов и фотографов, работающих в Пермском крае, в Удмуртской Республике и в Республике Башкортостан. Среди нововведений – возможность участия всех СМИ.

«В век информационных технологий качественная работа журналиста на вес золота. Массивы общедоступного контента делают получение действительно нужной, полезной информации задачей трудновыполнимой. Но с помощью журналистов люди узнают, какую колоссальную работу проводят лукойловцы, знакомятся с нашими ценностями. Этот диалог с жителями для нас имеет большое значение», – отметил Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В этом году конкурс проводится по шести номинациям: «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший материал на радио», «Лучший кадр» (номинация для фотографов) и «Лучший материал к 30-летию Компании “ЛУКОЙЛ”». К участию принимаются журналистские работы, вышедшие с января 2021 года. До 1 декабря конкурсантам нужно отправить анкету и материалы на электронную почту konkurs@lp.lukoil.com с пометкой «Черное золото Прикамья». Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать в Положении.

При определении победителей конкурсная комиссия будет учитывать соответствие материалов заявленной тематике, их качество, содержание и социальную значимость, а также авторский стиль, оригинальность темы и формы подачи материала. Председатель краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов возглавляет конкурсную комиссию, в состав которой также вошли медиаменеджеры, преподаватели кафедры журналистики, эксперты нефтегазовой отрасли, а также представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Всероссийского общества охраны природы.

Имена победителей будут определены до 15 декабря, а церемония награждения лучших представителей медиаиндустрии в топливно-энергетической тематике состоится в конце 2021 года. Победители конкурса будут награждены именными дипломами и ценными подарками.

Конкурс «Черное золото Прикамья» проводится в 16-й раз, его призовой фонд составляет 600 тыс. рублей. Ежегодно для участия в журналистском состязании поступает более 300 работ, победителями становятся авторы самых профессиональных и творческих материалов.