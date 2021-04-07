Еще у 32 человек в Татарстане обнаружили коронавирус

В Татарстане за сутки выявили 32 новых случая COVID-19, из них один является завозным, остальные — контактными. Десять человек госпитализированы, 22 получают лечение на дому.

В Казани выявили 21 новый случай, в Высокогорском и Дрожжановском районах — по два, в Альметьевском, Балтасинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском — по одному.

На сегодняшний день в Татарстане подтвердили 19 665 случаев COVID-19. Излечились 16 713 человек, в том числе 49 за минувшие сутки. Скончались 428 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"