На главу «Уральского мемориала» составили протоколы за участие в шествиях в поддержку Навального

Полиция составила два протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга или шествия) на главу екатеринбургского общества «Уральский мемориал» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”) Анну Пастухову за участие в несанкционированных шествиях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января. Как рассказала госпожа Пастухова “Ъ-Урал”, для составления протоколов ее задержали сегодня, 7 апреля, во время установки памятных табличек в честь жертв политических репрессий 30-х годов.

«На акциях я присутствовала как гражданин России, поддерживающий Навального. Эти протоколы антиконституционны. Людей наказывают за мирные собрания, где никто не применяет оружия, не вступает в конфликты с сотрудниками полиции, не ограничивает движение транспорта. Мы просто хотели выразить свою позицию, люди имеют на это права», — заявила она.

Вместе с Анной Пастуховой также был задержан координатор «Уральского мемориала» Анатолий Свечников. «На шествиях я присутствовал как наблюдатель. У гражданского общества, в соответствии с законом “О полиции”, есть право наблюдать за действиями сотрудников полиции во время массовых мероприятий. Тем не менее, протоколы на меня составили и даже успели передать их в суд. Но один из них судья не приняла, потому что он был составлен в мое отсутствие, из-за чего сегодня меня пришлось задерживать и переписывать протокол на моих глазах», — пояснил господин Свечников.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек. Впоследствии кандидата на пост главы Екатеринбурга, общественника Сергея Тиунова арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия), сотрудниц штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх и Ирину Норман, а также координатора местного штаба Алексея Гресько арестовали на 10 суток за организацию несогласованного шествия.

Илья Смирнов