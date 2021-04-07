Рыбинск занял 14 место в рейтинге качества жизни от Минстроя России

Город Рыбинск Ярославской области занял 14 место в стране по индексу качества жизни, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на Министерство строительства РФ. В рейтинг по качеству городской среды вошли 95 российских городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек. Индекс качества определяется по 36 индикаторам, среди которых, в частности, комфортность, безопасность и экологичность.

По словам директора городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеси Минеевой, что по итогам 2020 года Рыбинск набрал 211 баллов при среднем результате в 188 баллов.

«Минстрой составляет рейтинг городов, исходя из объективных данных, которые получает из региональной статистики. Она в свою очередь складывается на основе рабочих отчетов, которые Рыбинск регулярно подает вместе с другими муниципальными образованиями. 14 место – очень хороший результат»,— отметила госпожа Минеева.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что город Рыбинск по итогам 2020 года был признан самым безопасным для населения среди крупных городских округов Ярославской области. Второе место после Рыбинска в номинации крупных городов занял Ярославль.

Дарья Сабаева