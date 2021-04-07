HeadHunter: 68% работающих удаленно свердловчан не хотят возвращаться в офис

Около 68% работающих удаленно жителей Свердловской области не хотят возвращаться в офис, говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh.ru. Вернуться к работе в офисе изъявили желание только 4% опрошенных, еще 25% склоняются к гибридному графику.

За 2020 год на удаленный режим работы переходили более половины трудоустроенных жителей Свердловской области. В исследовании отмечается, что 13% свердловчан до сих пор работают из дома, еще 19% — работают в гибридном формате. К работе в офисах вернулись 28% опрошенных. При этом 41% свердловчан вообще не переходили на удаленку.

Чаще всего дистанционно работают IT-специалисты, гибридный формат работы популярен у юристов и менеджеров высшего звена. По данным исследования, 13% свердловчан после возвращения в офисы стали работать более продуктивно, еще столько же — наоборот. На 69% респондентов возврат в офисы не оказал никакого влияния. «Сложнее всего переход от удаленки к обычному графику дается маркетологам и IT-специалистам»,— отмечается в исследовании.

В тоже время 47% опрошенных посчитали главным минусом удаленной работы отсутствие общения и совместной работы с коллегами. Для 51% респондентов личные встречи необходимы для генерации идей и принятия решений. Еще 33% заявили об отсутствии на удаленке разделения рабочего и личного времени. Как следует из опроса, 4% свердловчан при удаленной работе стало сложнее придумывать креативные идеи — чаще всего об этом заявляли педагоги и ученые.

Михаил Мананников