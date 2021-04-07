За сутки от COVID-19 в Башкирии умерли три человека

В Башкирии еще 102 человека заболели коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения республики. Всего в регионе с начала пандемии насчитывается 33 087 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. В стационарах проходят лечение 189 человек, 14 из них в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. 3774 пациента лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших — 383. За сутки выявлено 111 пациентов с внебольничной пневмонией.

Майя Иванова