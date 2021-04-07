Евгений Дёмкин рассказал о новых возможностях карты Клуба ПЗСП

С 1 апреля 2021 года пластиковая карта Клуба ПЗСП перешла в электронный формат. Теперь клиенты могут воспользоваться как пластиковой, так и электронной картой.

Клубная карта в электронном формате имеет много преимуществ. Во-первых, такая карта всегда будет под рукой, в телефоне пользователя. Во-вторых, в электронном формате карты отображается процент предоставляемой скидки, последние новости и актуальные акции группы компаний ПЗСП. Электронная карта Клуба ПЗСП работает в телефонах на основе iOS и Android. Все члены Клуба ПЗСП в течение месяца получат специальное SMS-сообщение со ссылкой для загрузки электронной карты.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП: «Нашей главной ценностью является клиент и его удобство. Для комфорта наших покупателей мы перевели нашу клубную карту в электронный формат. Теперь не нужно носить пластиковую карту с собой, скидками на товары ПЗСП и наших партнеров можно воспользоваться с помощью карты в телефоне».

Напомним, программа «Клуб ПЗСП» действует с 2009 года. Её участниками автоматически становятся сотрудники предприятия и покупатели квартир от группы компаний ПЗСП. В настоящее время членами клуба являются более 5500 жителей Прикамья. Клубная карта позволяет приобретать квартиры, коттеджи, стройматериалы и другую продукцию ПЗСП со скидками, а также пользоваться скидками и специальными предложениями от партнеров предприятия.

Список предприятий партнеров постоянно пополняется, актуальную версию вы всегда можете уточнить на сайте Клуба ПЗСП (https://pzsp.ru/realty/club/). Чтобы получить карту «Клуба ПЗСП», покупателям квартир от группы компаний ПЗСП достаточно заполнить анкету на сайте.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.