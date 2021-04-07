Создатель пермских «красных человечков» оформит витрины в ТРЦ «Планета»

Известный художник Андрей Люблинский, автор пермских «красных человечков», оформит витрины в ТРЦ «Планета». Как сообщили в пресс-службе застройщика ТРЦ — компании MallTech, витрины еще не открывшихся магазинов «Планеты» преобразятся в постеры с изображениями животных, эксклюзивно разработанными Андреем Люблинским для ТРЦ.

На витринах первого и второго уровней торгового центра появятся изображения в двух концепциях: «Флора и фауна» и «Динозавры». Концепция «Флоры и фауны» представляет собой графичные, объемные изображения животных, исторически проживавших на территории Пермского края. Проект «Динозавры» будет предполагать изображения реликтовых животных пермского периода. В основу визуальной структуры этих изображений положены геометрические фигуры, локальная цветовая заливка фонов и использование разнообразных паттернов.

Питерский художник Андрей Люблинский является автором известных в Перми «красных человечков», а также десятка других паблик-арт проектов. Работы Андрея Люблинского находятся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом, в том числе в собрании Государственного Русского музея, музея современного искусства PERMM, музея современного искусства «Эрарта» и Московской школы управления «Сколково».

Напомним, в общей сложности торговая галерея ТРЦ «Планета» будет включать 185 магазинов. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета» запланирован на вторую половину апреля.