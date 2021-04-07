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Краснодарский водоканал на связи с абонентами

Коронавирус и вынужденная самоизоляция жителей кубанской столицы внесли коррективы в жизнь потребителей услуг ООО «Краснодар Водоканал». Чтобы не остаться в долгах и правильно выстроить отношения с одним из главных предприятий краевого центра на вопросы потребителей в редакции «Ъ-Кубань» в рамках «Прямой линии» ответил коммерческий директор водоканала Павел Широков.

— Будет ли начислена пеня за несвоевременную оплату?

— В апреле 2020 года введен мораторий на начисление пени в связи с действующими на территории РФ карантинными мерами, вызванными новой коронавирусной инфекцией. При этом, ООО «Краснодар Водоканал» рекомендует не злоупотреблять данными нормами законодательства РФ и не накапливать долги, так как с 1 января 2021 мораторий снят и начисление пени производится на всю сумму долга

— Могут ли отключить воду за наличие задолженности?

— В соответствии с действующими нормами законодательства РФ (№ 416-ФЗ от 07. 12. 2011 «О Водоснабжении и водоотведении», постановление правительства РФ от 06. 05. 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») в случае неоплаты более двух периодов ООО «Краснодар Водоканал» имеет право ограничить подачу услуг. Но это крайняя мера. Кроме того, прежде чем ограничить услугу, абоненту будут направлены уведомления о необходимости погасить долги. Также с апреля 2020 года исполнители коммунальных услуг не вводят режим ограничения/отключения, в связи с действующими на территории России карантинными мерами, вызванными новой коронавирусной инфекцией. Однако с 1 января 2021 года действует снятие ограничений и ООО «Краснодар Водоканал» оставляет за собой право ввести режим ограничения поставки коммунальных услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

— Нужно ли делать поверку прибора учета и в какие сроки?

— В случае истечение срока очередной поверки прибор учета считается вышедшим из строя. При этом все приборы учета, срок поверки которых наступил в период с апреля 2020 года были продлены до 1 января 2021 года. Информирование об очередном сроке наступления поверки счетчика производится путем размещения информации в счете-­квитанции. ООО «Краснодар Водоканал» рекомендует делать поверку вовремя, во избежание начислений по нормативам потребления. В случае несвоевременной поверки, перерасчет начислений не производится. Также поверка позволяет определить корректность работы счетчика.

— Как будет производиться начисление, если срок поверки истек?

— К соответствие с пунктом 59 постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в случае истечения межповерочного срока поверки начисления производятся исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса в течение 3х расчетных периодов, далее по нормативам потребления исходя из количества зарегистрированных жителей в помещении с применением повышающего коэффициента 1,5. При отсутствии зарегистрированных граждан — по количеству собственников. Также при наличии земельного участка, используемого для целей полива, в период с апреля по сентябрь дополнительно производятся начисления норматива на услугу полив.

— Как заказать поверку счетчика?

— Вы можете сделать поверку на дому без снятия прибора учета и пломбы. Стоимость такой услуги варьируется от 550 руб. до 1200 руб. Чтобы заказать услугу, нужно оставить заявку, позвонив в колл-центр по телефону 8-800-200-36-46, 217-03-33 или разместить заявку в мобильном приложении РВК.Услуги.

— Что делать, если необходимо снять пломбу для производства ремонтных работ?

— Для снятия пломбы необходимо оставить соответствующую заявку на вызов контролера для составления акта вывода прибора учета из эксплуатации и фиксации контрольных показаний. обратившись в Центр обслуживания абонентов по адресу: Краснодар, улица Каляева, 198.

— Если не передавать показания счетчиков, как будет происходить начисление?

— В случае непредоставления абонентом показаний индивидуальных приборов учета начисления производятся по среднемесячному расходу коммунального ресурса в течение трех расчетных периодов, далее по нормативам. Во избежание начислений по нормативам рекомендуем передавать показания индивидуальных приборов учета ежемесячно до 25 числа. В этом случае начисления производятся по фактическому потреблению.

— Можно ли направить информацию о поверке счетчика/смене собственника/изменении количества зарегистрированных не посещая офис?

— ООО «Краснодар Водоканал» реализовал сервис «Электронная приемная», посредством которого абоненты могут направлять обращения по любым вопросам. Достаточно оформить запрос в порядке, изложенном на официальном сайте ООО «Краснодар Водоканал», приложив необходимую документацию, и направить обращение на адрес электронной почты kvk_fo@rosvodokanal.ru. Обращение будет рассмотрено в сроки и порядке, установленном действующим Законодательством РФ.

— Как можно передать показания приборов учета не посещая офис?

— Передать показания счетчиков дистанционно можно в личном кабинете БРИС ЖКХ, а также посредством голосового робота по приему показаний по телефону 8-903-411-86-76, через мобильное приложение БРИС ЖКХ, мобильное приложение РВК.Услуги, по телефону колл-центра 8-800-200-36-46, 217-03-33, а также при оплате квитанции через мобильные банки и платежные системы.

— Нужно ли информировать поставщика коммунальных услуг об изменении количества проживающих и будет ли произведен перерасчет, если изменения произошли давно?

— В соответствие с пунктом 34 постановления правительства РФ № 354 собственник обязан информировать ресурсоснабжающую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений. Если информация о количестве фактически проживающих/зарегистрированных предоставлена в нарушение вышеуказанных сроков, перерасчет не производится.

— Когда продали объект права, должны ли прежние собственники уведомлять о переходе права собственности?

— Зачастую новый владелец жилья не обращается для переоформления договора и начисления производятся на прежнего собственника. В соответствии с требованиями законодательства РФ, в случае перехода права собственности на объекты, в отношении которых производится поставка коммунальных услуг, необходимо уведомить ООО «Краснодар Водоканал» о таком изменении с целью корректных начислений и актуализации информации в биллинговой системе.

— Что делать, если нарушена номерная пломба на приборе учета?

— В случае нарушение контрольной пломбы необходимо незамедлительно проинформировать ООО «Краснодар Водоканал», позвонив в колл-центр по телефону 8-800-200-36-46, 217-03-33, с последующим обращение в Центр Обслуживания Абонентов для оплаты услуги повторной опломбировки.

— Есть ли штрафы за нарушение пломбы?

— В случае если вы не уведомили о нарушении пломбы в порядке, установленном законодательством РФ, и сотрудник ООО «Краснодар Водоканал» в ходе проверки выявил такое нарушение, ООО «Краснодар Водоканал» оставляет за собой право произвести начисление платы по нормативу за три предшествующих месяца с даты выявления с применением повышающего коэффициента 10.

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