В Башкирии вырос спрос на сельскую ипотеку

В первом квартале 2021 года в Башкирии зарегистрировали 1118 договоров по программе сельской ипотеки, при этом за 2020 год такую ипотеку взяли всего 2543 семьи, сообщает региональное управление Росреестра.

По данным ведомства, в рамках сельской ипотеки жители Башкирии покупают жилье. «Если за весь прошлый год 1 753 жителя республики, заключившие договор купли-продажи по программе «сельская ипотека», зарегистрировали свои права, то за I квартал 2021 года – уже 1 215. На данный момент это рекордно высокие показатели для региона», – отмечают в Росреестре.

Наиболее востребована сельская ипотека в Иглинском, Уфимском, Абзелиловском, Кармаскалинском, Туймазинском, Буздякском, Чишминском и Янаульском районах.

Всего с начала 2021 года в Башкирии зарегистрировали около трех тысяч договоров ипотеки в рамках государственных программ.

Анна Соколова