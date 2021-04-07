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«Единая Россия» может отказать оппозиционным депутатам в регистрации на праймериз

Секретарь свердловского отделения «Единая Россия», председатель оргкомитета Виктор Шептий сообщил о том, что оппозиционным депутатам, подавшим документы для участия в праймериз, могут отказать в регистрации.

Он напомнил, что в предварительном голосовании могут участвовать члены и сторонники «Единой России», а также беспартийные. «При принятии решения о регистрации оргкомитет также оценивает личность человека. Если мы получим сведения или узнаем сами о высказываниях или действиях, которые могут быть расценены как дискредитирующие или наносящие ущерб репутации партии, то можем отказать человеку в регистрации»,— подчеркнул господин Шептий.

Если бывший член оппозиционной партии не согласен с решением, то он может обжаловать его в федеральном оргкомитете. По мнению Виктора Шептия, в ходе предварительного голосования несколько бывших оппозиционеров могут получить отказы.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, для переизбрания в региональный парламент некоторые оппозиционные депутаты готовы принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Анастасия Реутова


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