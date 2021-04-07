На Кубани местами потеплеет до +25 градусов

В среду, 7 апреля 2021 года, в Краснодарском крае днем потеплеет до +17...22 градусов, местами до + 25 градусов, пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Завтра, 8 апреля, температура воздуха опустится до +9...14 градусов, будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

Примерно такая же погода сохранится на Кубани и 9 марта: термометры покажут +6...11 градусов, возможен дождь и мокрый снег в горах.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Балканский циклон принесет на Кубань потепление и дожди.

Наталья Решетняк