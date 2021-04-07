В Татарстане банки реструктурировали 50 тысяч кредитов граждан и бизнесменов

Работающие в Татарстане банки с марта прошлого года по март 2021-го реструктурировали почти 50 тыс. кредитов граждан и представителей МСБ. Об этом сообщает пресс-служба Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что за год было реструктуризировано 46,5 тыс. кредитов граждан и 2,2 тыс. кредитов предпринимателей. Физлица изменили условия по договорам на 21,1 млрд руб. В частности, отсрочку до шести месяцев предоставили по 4,8 тыс. кредитов на 2,4 млрд руб., остальные кредиты на 17,1 млрд руб. были реструктуризированы по собственным программам банков. Кроме того, реструктуризация проводилась по программе «ипотечных каникул».

Предпринимателям за год реструктурировали кредиты на 17,7 млрд руб. В частности, по 1,5 тыс. кредитам на 3,5 млрд руб. были предоставлены «кредитные каникулы», оставшиеся договоры на 14,2 млрд руб. были реструктуризированы по собственным программам банков.

"Ъ-Казань"