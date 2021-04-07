За сутки на Кубани выявили 104 случая COVID-19

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации. За прошедшие сутки вылечился 71 человек. Скончались 12 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 759,8.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Краснодаре — 28. В сочи зарегистрировано 13 случаев, в Новороссийске — 11, в Анапе — два. За время пандемии в регионе заболели 43122 человека, выздоровели 37878 человек. Умерли 2404 человека.

Наталья Шинкарева