07 апреля, среда
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Ижевск. Удмуртия

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Открытый сад в Ижевске передадут городской администрации

Группа компаний «Острова» передаст Открытый сад за зданием администрации Ижевска муниципалитету. Об этом сообщается в группе ГК во «ВКонтакте».

«Мы передаем сквер Открытый сад городу, как это и планировалось изначально. С момента его появления – 18 августа 2018 года – его содержанием занимались мы. А с 1 апреля 2021 года поддерживать порядок в нем будет муниципалитет. Сейчас завершаются последние бюрократические процедуры. Мы уже передали администрации Ижевска земельный участок и вот-вот закончим передачу объектов. Это сцена, детская площадка, коворкинг и арт-объект»,— говорится в сообщении.

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