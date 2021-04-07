Конкурсную документацию проекта «Семь улиц» начнут готовить весной 2021 года

Власти Краснодара в ближайшее время объявят торги на поиск проектной организации, которая начнет разработку проекта «Семь улиц» в городе. Об этом на брифинге заявил глава города Евгений Первышов.

«Сейчас поставил задачу готовить конкурсную документацию. Мы в ближайшее время объявим торги на поиск проектной организации, которая займется проектированием. Понятно, что реализация будет происходить позже. Я и в качестве депутата Госдумы собираются контролировать реализацию этого проекта. Я в них вижу только плюсы для города», - отметил господин Первышов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, два эскиза архитектурного облика улицы Чапаева в центре города на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Первое решение предусматривало одну полосу движения автомобилей с запада на восток, велодорожку и пешеходную зону, второе – полностью пешеходную улицу. Пилотный проект реконструкции улицы Чапаева прошел общественные обсуждения, одобрен городской администрацией и думой и до конца года должен получить заключение госэкспертизы.

Алексей Белянин