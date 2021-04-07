Низководный мост подтопило в Вавожском районе Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртии подтопило низководный мост через реку Вала. Он является частью дороги д. Новое Водзимонье – д. Гуляево, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Движение по мосту запрещено, угрозы подтопления населенного пункта нет.

Так, автомобили с повышенной проходимостью могут проехать к д. Гуляево через с. Вавож- с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем-с.Какмож-д.Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка. Протяженность объезда составляет 37 км. Кроме того, для обеспечения безопасности из с. Волипельга передислоцируют пожарную АЦ-40 и две мотопомпы.