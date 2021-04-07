В Ростовской области был выявлен 214 случай коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области был выявлен 241 случай заражения COVID-19, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 99. В Новошахтинске зарегистрировано 11 случаев заражения, в Красносулинском районе — восемь, в Батайске, Гуково и Зерноградском районе — по семь, в Каменске-Шахтинском, Азовском и Сальском районах — по шесть, в Неклиновском и Тарасовском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Новочеркасске, Шахтах, Багаевском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Константиновском, Миллеровском и Морозовском районах, по три — в Азове, Аксайском, Боковском, Дубовском, Мясниковском, Семикаракорском и Тацинском районах, по два — в Волгодонске, Донецке, Таганроге, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Мартыновском и Целинском районах, по одному — в Звереве, Волгодонском, Октябрьском, Пролетарском и Цимлянском районах.

За сутки в регионе выздоровел 201 человек. Умерли 25 человек.

По состоянию на утро 7 апреля, количество инфицированных в области превысило 82,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1964. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период пандемии выздоровели более 74 тыс. человек, умерли 3 719 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева