Жителя Ижевска подозревают в покушении на убийство бывшей жены

47-летнего жителя Ижевска подозревают в покушении на убийство бывшей супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 5 апреля подозреваемый употребил спиртное, взял нож и пришел в парикмахерскую, где работала его 45-летняя бывшая жена. Затем мужчина устроил ссору, в ходе которой попытался ударить женщину ножом. Его действия пресек клиент парикмахерской, выхвативший нож из рук злоумышленника.