За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 602 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 602 новых случая заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 237 154 человек. Из них выздоровели 217 965 (711 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 20: в Курской области скончались шесть человек, в Липецкой — пять, в Белгородской — три, в Воронежской, Орловской и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 5 141 пациент с коронавирусом.

В Белгородской области — 85 новых диагнозов (всего 34 876). Выздоровели 153 человека (всего 32 669). За все время пандемии скончались 579 пациентов.

В Воронежской области — 195 новых диагнозов (всего 76 548). Выздоровели 199 человек (всего 71 211). За все время пандемии скончались 2 456 пациентов.

В Курской области — 90 новых диагнозов (всего 34 661). Выздоровели 110 человек (всего 31 490). За все время пандемии скончались 607 пациентов.

В Липецкой области — 82 новых диагноза (всего 28 187). Выздоровели 74 человека (всего 25 059). За все время пандемии скончался 561 пациент.

В Орловской области — 64 новых диагноза (всего 32 863) Выздоровели 72 человека (всего 30 221). За все время пандемии скончались 514 пациентов.

В Тамбовской области — 86 новых диагнозов (всего 30 019). Выздоровели 103 человека (всего 27 345). За все время пандемии скончались 424 пациента.

Александр Прытков