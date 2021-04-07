В Рыбинске ограничат движение по ЖД переезду

В городе Рыбинске Ярославской области вводится частичное ограничение движения по железнодорожному переезду в районе Магмы, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Для проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде в районе Магмы будет временно частично ограничено движение»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что для проведения ремонтных работ будет закрыта одна полоса.

Ограничения будут установлены на период с 20 часов 8 апреля до 6 часов 9 апреля, а также с 20 часов 9 апреля до 5 часов 10 апреля.

Дарья Сабаева