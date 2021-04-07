Компания «Петон» стала собственником Новошахтинского завода нефтепродуктов

ООО «Петон Инвест Технолоджи» стало основным собственником Новошахтинского завода нефтепродуктов. Соответствующая информация отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». Ранее единственным собственником завода являлась компания «ЮГ Энерго». Сейчас «Петон Инвест Технолоджи» владеет 93% уставного капитала. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 5 апреля.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» с проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год был запущен в 2009 году, это ведущее нефтеперерабатывающее предприятие Ростовской области.

В ноябре 2020 года стало известно, что «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа „Петон“» стал генеральным проектировщиком для объектов инвестиционной программы Новошахтинского завода нефтепродуктов. Сумма контракта не разглашалась. В проект вошли комбинированная установка по производству автомобильных бензинов, установка гидроочистки керосина и дизельного топлива, установка замедленного коксования и др. Кроме того, «Петон» выполнял для Новошахтинского завода нефтепродуктов инжиниринговые работы по проектированию комплекса глубокой переработки нефти.

Наталья Шинкарева