«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы между Казанью и Минском

Компания «Белавиа» с 13 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов между Казанью и Минском, передает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолеты будут летать один раз в неделю. Из Казани отправление запланировано по средам в 03:40 с прибытием в Минск в 06:00. В обратном направлении самолет будет отправляться по вторникам в 23:50 с прибытием в Татарстан в 02:10 следующего дня.

Рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Билеты уже есть в продаже. Их стоимость начинается от 7,2 тыс. руб. в одну сторону.

"Ъ-Казань"