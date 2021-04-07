В школы Балезинского района Удмуртии поставляли продукты с превышением допустимой наценки

Прокуратура выявила превышение предельно допустимой наценки при поставке пряников (на 25%) и изделий слоеного теста (на 32%) при изучении контрактов между школами Балезинского района Удмуртии и потребительским обществом «Рост. В отношении председателя «Роста» было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Так, территориальный отдел управления Роспотребнадзора назначил виновному лицу штраф в 25 тыс. руб. Кроме того, был проведен перерасчет наценок.