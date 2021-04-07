Удмуртии выделят 50 млн рублей на развитие промышленности

Удмуртии выделят 49,26 млн руб. на финансирование программы развития промышленности. Соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Средства можно будет направить на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Это касается возмещения части затрат на приобретение нового оборудования, компенсаций по лизинговым платежам, оплаты услуг ресурсоснабжающих компаний по подключению к коммунальной инфраструктуре. Важно, чтобы в рамках каждого такого проекта появлялись новые рабочие места. Второе важное условие софинансирование проекта со стороны частных инвесторов»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в целом по стране субсидию получат 25 регионов. Общая сумма поддержки из федерального бюджета составит 1 млрд руб.