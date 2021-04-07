Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 57 тыс. человек

За сутки в Самарской области было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 208 пациентов, которые ранее переболели COVID-19. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались десять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено более 57,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе умерли 1166 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Георгий Портнов