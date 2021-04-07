Победитель конкурса по созданию концепции набережной Сочи получит приоритетное право ее спроектировать

В Сочи состоялся брифинг международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции центральной морской набережной на искусственной территории. В мероприятии приняли участие организаторы конкурса, финалисты, члены жюри, представители градостроительного совета курорта.

В рамках встречи представитель организатора, директор ГК «Метрополис» Анна Невзорова уточнила, что цель инвестора проекта – создать современную набережную, которая объединит в себе функции рекреационного, образовательного, делового, туристического инновационного пространства. Госпожа Невзорова сообщила, что победитель получит приоритетное право принять участие в проектировании искусственной территории. По ее словам, бюджет будущего проекта не лимитирован, инвесторы готовы в него вкладываться. Поэтому приоритетный вопрос, который необходимо решить участникам– это его реализуемость.

Представители жюри, президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков и президент Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков, высказали пожелания по доработке технического задания, в котором должны появиться экономические обоснования, перспективы использования территории в будущих рыночных условиях, сценарии ее работы. Эксперт градостроительного совета Николай Гришин отметил сложности, с которыми придется столкнуться конкурсантам, в их числе – необходимость оставить открытой акваторию морпорта Сочи для навигации многотоннажных судов, большое штормовое давление моря, ограниченность возможности расширения естественных пляжей из-за рельефа дна.

Финалисты конкурса, среди которых - консорциум IND architects, Royal Haskoning DHV, LDA Design, проект «Меганом», GMP, MASTER'S Plan, Cushman & Wakefeld, Parsec, UNStudio, ADEPT, MegaBudka, представили свое видение концепции центральной набережной. Все проекты делают упор на экологию, связь человека и моря, интеграцию набережной в структуру города.

Ольга Логинова