К челябинскому онкоцентру присоединили копейский онкодиспансер

В состав челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины вошел копейский онкодиспансер №3, сообщает пресс-служба регионального медучреждения. В связи с изменением статуса все хирургическое лечение для жителей Копейска будут оказывать в областном онкоцентре. Поликлинический прием также станет проводиться в Челябинске.

Как отмечает главврач областного онкоцентра Андрей Важенин, для копейских пациентов изменения будут незначительными.

«Большинство пациентов и раньше оперировались в Челябинске, где и условия лучше, и врачи опытнее в силу большого количества проводимых операций, и есть все возможности для после- и дооперационной диагностики. После первичного посещения поликлинического отделения в Копейске пациентов также направляли на обследование и консультацию в Челябинск. Теперь это лишнее звено исчезнет за ненадобностью», – рассказал Андрей Важенин.

Ранее в челябинском онкоцентре сделали палаты малой вместимости и расширили отделение лучевой терапии. В учреждении планируют установить новый линейный ускоритель вместо старого гамма-аппарата и поставить новый компьютерный томограф.