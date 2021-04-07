За сутки 48 жителей Тюменской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 48 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 33 966 человек. Из них более 32 тыс. человек уже выздоровели, 417 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 606 162 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 480 пациентов скончались.

Михаил Мананников