На Ямале COVID-19 подтвердился еще у 18 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 138 жителей округа. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 606 162 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 480 пациентов скончались.

Михаил Мананников