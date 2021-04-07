Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье вновь незначительно выросла

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 113 жителей Пермского края. Днем ранее этот показатель составлял 111 человек.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 35 человек госпитализированы, 78 лечатся дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 678 пациентов, из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 52 039 жителей Прикамья, 46 738 человек выздоровели. По данным на 7 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 66 012 жителей Пермского края.