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Депутаты предлагают пускать животных в магазины по федеральным правилам

Петербургские парламентарии предложили Госдуме разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными. Соответствующий документ утвердили на заседании городского парламента 7 апреля и направили на рассмотрение в нижнюю палату.

По замыслу авторов, федеральные депутаты должны дать правительству полномочия по разработке всероссийского перечня правил, по которым покупатели смогут приходить в магазины и общепит со своими домашними животными. Сейчас этот вопрос находится в компетенции владельцев заведений, которые сами решают, пускать ли покупателей с животными.

Инициативу ранее поддержал совет законодателей при Федеральном собрании, который и рекомендовал ЗакСу Петербурга внести ее на рассмотрение в Госдуму.

Алина Лаврикова, Екатерина Логвиненко


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