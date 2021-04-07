Лидер свердловских единороссов Шептий выдвинулся на праймериз в Госдуму

Председатель регионального отделения «Единой России», первый заместитель заксобрания Свердловской области Виктор Шептий подал документы для участия в праймериз. Он планирует избираться в Госдуму по партсписку и в региональный парламент по Ирбитскому одномандатному округу.

«Как руководитель регионального отделения я должен своим примером продвигать идею участия в процедурах партии. Это дополнительная оценка своего авторитета среди коллег — для меня это важно. Если нет поддержки от коллег, то не получится эффективно выполнять свои полномочия»,— пояснил господин Шептий.

Напомним, выборы депутатов в Госдуму и свердловское заксобрание состоятся 19 сентября. Ранее документы на участие в праймериз подали, в частности, депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Андрей Ветлужских, Лев Ковпак и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Виктор Шептий окончил Свердловский горно-металлургический техникум, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Уральскую государственную юридическую академию. С 1993 года являлся сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа». С 2006 по 2011 годы работал гендиректором ГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия». Избирался в свердловский парламент в 2004, 2008, 2011 и 2016 годах.

Анастасия Реутова