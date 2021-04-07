В Сочи из-за сильного ветра самолет S7 смог приземлиться лишь со второй попытки

Оператор кубанских аэропортов прокомментировал инцидент, произошедший вчера в сочинском аэропорту с пассажирским самолетом компании S7. Видео, как воздушное судно при посадке «уводит» в сторону и он уходит на второй круг, появилось в городских пабликах.

В пресс-службе ГК «Аэродинамика» (управляющая компания аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа) объяснили, что вчера в Сочи были сложные погодные условия: порывы ветра достигали 18 метров секунду. «Рейс S7 ушел на второй круг в связи с порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку», - отметили в компании. Посадка прошла благополучно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 28 марта Boeing-737, летевший из московского аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Краснодаре. 25 марта 2021 года самолет, следовавший в ночь с 23 на 24 марта из Москвы в столицу Кубани, вернулся в аэропорт вылета из-за неуместной шутки пассажирки. 18 января, вылетевший в 17.27 из Краснодара в Дубай бизнес-джет Gulfstream G650 был вынужден вернуться в аэропорт вылета после сигнала о сбое в работе одной из систем.

Наталья Решетняк