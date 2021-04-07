В Саратове обрушились кровля и стена признанного три месяца назад аварийным дома

В Саратове началась доследственная проверка по факту обрушения части кровли и стены в жилом доме по адресу улица Южная, 59А. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Поводом для проверки послужили размещенные в СМИ материалы. По предварительным данным, обрушение произошло 6 апреля. Дом был признан аварийным в январе этого года, расселять его не начали. Часть жильцов из опасений, что разрушение здания продолжится, переехали к родственникам. Оставшимся управляющая организация предложила временное размещение в пансионате, однако они отказались.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и балансодержателя дома.

Марина Ковалева