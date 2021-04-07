Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подал документы на участие в праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Тюменской области, сообщили в реготделении партии

Анатолию Карпову 69 лет. За свою карьеру выиграл более сотни шахматных турниров. В 1975 году стал чемпионом мира по шахматам. Анатолий Карпов был сильнейшим в мире 10 лет, но осенью 1985 года в матче за звание чемпиона мира уступил титул чемпиона мира Гарри Каспарову. В ноябре 2016 года Анатолий Карпов был награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». В нынешнем созыве Госдумы он является заместителем председателя комитета по делам национальностей.