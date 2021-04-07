В минприроды заявили о нецелесообразности очистки «экстремально грязных» свердловских рек

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области считает нецелесообразным и экономически неэффективным проведение мероприятий по очистке рек Чусовая, Исеть и Пышма, качество воды в которых неоднократно признавалось как «экстремально грязное», говорится в письме, подписанном региональным министром Алексеем Кузнецовым, направленном свердловскому отделению партии «Родина» (есть в распоряжении “Ъ-Урал”). Министр указывает на то, что проводить очистку необходимо лишь после проведения модернизации очистных сооружений и мероприятий по исключению сбросов загрязняющих веществ в реки.

В качестве одних из основных причин загрязнения рек в министерстве выделяют ненормативную работу очистных сооружений, связанную с их неудовлетворительным техническим состоянием, физическим износом оборудования; несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод, нарушение технологических режимов эксплуатации очистных сооружений; недогруз по гидравлике и неравномерную подачу сточных вод и др.

В письме также указаны предприятия, которые сбрасывают сточные воды с превышающим нормативы количеством загрязняющих веществ:

МУП «Водоканал» Екатеринбурга превышает нормативы по хлоридам и нитритам в 1,5 раза, по нефтепродуктам в воде — в 4,2 раза, по фосфатам — в 16,4 раза, по цинку — в 11 раз, по алюминию — в 2 раза;

МУП «Водоканал» в Березовском превышает по азоту — в 33 раза, по нитрит аниону — в 18 раз, по фосфору — в 15 раз;

ООО «Березовский рудник» по взвешенным веществам, меди, магнию и марганцу превышает нормативы в 1,5 раза;

ООО «УВПК» по взвешенным веществам и цинку превышает в 1,5 раза;

МУП ЖКХ Двуреченска по нитрит иониту превышает в 7 раз, фосфатам по фосфору — в 16 раз.

Министр отметил, что все предприятия являются объектами федерального надзора, поэтому у министерства нет возможности проверять их.

Илья Смирнов