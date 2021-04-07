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Рабочее движение по новому участку Софийской улицы откроют осенью

Новый участок Софийской улицы, от Колпинского шоссе до Заводского проспекта, готов на 75%. Открыть рабочее движение планируется в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время в зоне строительства завершается переустройство инженерных сетей и воздушных линий. Более чем на 50% выполнены работы по устройству надземных пешеходных переходов и наружного освещения.

Напомним, что продолжение Софийской улицы выполняет компания «Буер». Контракт с организацией был заключен в 2018 году. Его стоимость составила 2,01 млрд рублей. Протяженность участка составляет 1,3 км,

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