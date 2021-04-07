Средняя цена машин премиум-сегмента в Татарстане выросла почти на 20%

Стоимость машин премиальных брендов не старше трех лет на вторичном авторынке Татарстана в первом квартале 2021 года составила 3,3 млн руб., что на 19,2% дороже, чем год назад, и на 8,2% больше, чем на конец 2020-го. Продажи таких автомобилей в регионе за год выросли на 11%. Исследование провели специалисты «Авито».

В РФ средняя стоимость машин премиум-сегмента не старше трех лет на вторичном авторынке в первые три месяца 2021 года выросла на 30,1%.

Продажи же таких автомобилей за год в стране в среднем увеличились на 5,2%. Большая часть машин премиальных брендов не старше трех лет была реализована в Москве и Подмосковье (46,21% от всех продаж машин данного сегмента). Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей в 13,89%. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (7,46%). Татарстан здесь занял четвертое место (3,55%), а пятой оказалась Ростовская область (2,42%).

"Ъ-Казань"