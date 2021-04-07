В Ярославле начался судебный процесс по делу черных риэлторов

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы черных риэлторов, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Первое заседание по уголовному делу состоялось 6 апреля.

По данным пресс-службы, пятеро жителей Ярославля обвиняются по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилище), п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

В пресс-службе уточнили, что в отношении одного из членов преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 17 августа.2020 года был вынесен приговор. Его приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок 4 года 6 месяцев.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в период с 2008 года по 2018 год, обвиняемые обманным путем оформляли от имени жителей Ярославской и Костромской областей, а также от имени жителя города Москвы нотариальные доверенности на продажу принадлежащих гражданам квартир. Затем на основании нотариальных доверенностей заключались договоры купли-продажи, после этого приобретенные квартиры перепродавались третьим лицам. Черные риэлторы выбирали в качестве жертв, в том числе, одиноких пенсионеров и инвалидов.

«Одного из потерпевших, злоупотреблявшего спиртными напитками, обвиняемые заперли на несколько дней в принадлежащей ему квартире и заставили подписать договор купли-продажи квартиры и передаточный акт. Когда потерпевший оспорил сделку в судебном порядке, один из обвиняемых давал в суде заведомо ложные показания»,— рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что данная группа совершила 35 преступлений. В уголовном деле 68 томов. В результате их деятельности, ущерб причинен 29 потерпевшим. Общая сумма ущерба составила более 45 млн руб. По данным пресс-службы, рассмотрение дела по существу, в связи с неявкой защитника, отложено на 28 апреля.

Дарья Сабаева