В Пятигорске возбудили дело после смерти женщины в частной клинике

В отношении генерального директора частной клиники в Пятигорске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигуранткой дела является Мадина Байрамукова. Она руководит клиникой эстетической медицины «МаРусМед».

По версии следствия, 20 марта подозреваемая проводила процедуру мезодиссолюции в зоне живота 54-летней пациентке. Во время процедуры женщина скончалась. По предварительным данным, смерть наступила от анафилактического шока.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Клиника „МаРусМед“» было учреждено в 2018 году в Пятигорске. Бенефициаром организации является Мадина Байрамукова.

Наталья Шинкарева